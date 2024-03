Barockkirche aus Scheidungsfrust abgefackelt: Zündler muss neun Jahre hinter Gitter

Bautzen - Da halfen auch die abenteuerlichsten Ausflüchte nichts mehr: Am heutigen Dienstag verurteilte das Landgericht Maik H. (41) zu neun Jahren Haft. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er in der Nacht zum 4. August 2023 die Stadtkirche in Großröhrsdorf angezündet hatte.