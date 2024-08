Gab es eine Berührung? Knöllchenschreiber verklagt Audi-Fahrer

Pirna - Wenig harmonisch geht es vor der Astrid-Lindgren-Schule in Heidenau zu: Besonders seit die Dresdner Straße gebaut wird, herrscht dort zur Bringzeit Park-Chaos. Deshalb ist auch das Ordnungsamt vor Ort. Am 24. August 2023 eskalierte es so weit, dass die Sache am Dienstag vor dem Pirnaer Amtsgericht landete.

So sieht es der Betroffene auch selbst: "Ich wollte ihn, wie ich das immer mache, ansprechen, dass er das nächste Mal woanders parkt", so Ingo M.

Fladenbrotbäcker Mahir M. (39) bestreitet nicht, in der Feuerwehrzufahrt gehalten zu haben, um seine Kinder rauszulassen.

"Er ist auf mich zugefahren, die Stoßstange war an meinen Beinen", sagt er. "Das tat nicht weh, nur ein leichter Druck. So etwas habe ich in meinen siebeneinhalb Jahren noch nicht erlebt!"

Ein weiterer Zeuge ist sich sicher, dass es die Berührung gab, andere haben nur den Streit mitbekommen. Da die Schülerlotsin, die am nächsten am Ort stand, am Dienstag im Urlaub war, muss der Prozess fortgesetzt werden.