Rechte Parolen und Tochter beleidigt: Richter schickt Polizist nach Auschwitz

Weißwasser - Ob das hilft? Kriminaloberkommissar Thomas P. (48) postete SA-Parolen, beschimpfte seine Tochter als "dumme Fotze", warf mit Moped-Teilen um sich und landete am Freitag dafür auf der Anklagebank. Selbst dort kippte er mitgebrachte Zigarettenstummel auf den Tisch. Am Ende verdonnerte Richter Christoph Pietryka (61) ihn zu einem Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau.

Kriminaloberkommissar Thomas P. (48) musste sich wegen SA-Sprüchen vor Gericht verantworten. © Steve Schuster

Im Juli 2023 war der Kommissar ausgerastet: Weil Freunde seiner Tochter (22) ihre Kippen auf das Grundstück geschnipst haben sollen, beleidigte er sie wüst, warf Motorradteile der Tochter aus einer Garage.

Das gesteht Thomas P. auch, kippt zur Verdeutlichung die aufgesammelten Kippen auf den Tisch. Das Verhältnis zur Tochter ist spätestens seitdem zerrüttet.

Dem Ärger im Privaten könnte Ärger auf Arbeit folgen: Am 26. Mai 2024 stellte er das Bild eines Wandreliefs mit der Nazi-Parole "Alles für Deutschland" in seinen WhatsApp-Status, zwischen Mai und November 2024 kommentierte er unter einem Meme bei Instagram: "Ich zitiere Cathy Hummels: 'Alles für Deutschland.'"

Der Polizist redete sich raus: "Ich habe mir gedacht, es kann ja nicht so schlimm sein, wenn man sein Land ehrt", sagt er zum Bild. "Ich wusste nicht, dass es eine Losung war."