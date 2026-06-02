Sächsischer Tankstellen-Räuber muss ins Gefängnis
Zwickau - Martin K. (55) überfiel Tankstellen in Zwickau und Plauen. Deswegen stand der einschlägig vorbestrafte Angeklagte seit Mai vor dem Zwickauer Landgericht. Nun fiel das Urteil: Der Mann muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis.
Martin K. überfiel zunächst am 10. November 2021 in Plauen eine Tankstelle und erbeutete 900 Euro. In Zwickau überfiel er am 25. Dezember desselben Jahres ebenfalls eine Tankstelle und ergatterte 476 Euro.
Im ersten Fall bedrohte er die Kassiererin mit einer Pistole. Vor Gericht bestritt der Gewohnheitsverbrecher die Taten.
Martin K. wurde überführt, weil seine DNA an Schuhen gefunden wurde, deren Abdrücke an den Tatort sichergestellt werden konnten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Titelfoto: Sven Gleisberg