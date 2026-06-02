Sächsischer Tankstellen-Räuber muss ins Gefängnis

Zwickau - Martin K. (55) überfiel Tankstellen in Zwickau und Plauen. Deswegen stand der einschlägig vorbestrafte Angeklagte seit Mai vor dem Zwickauer Landgericht . Nun fiel das Urteil: Der Mann muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis.

Martin K. (55) muss für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. © Sven Gleisberg

Martin K. überfiel zunächst am 10. November 2021 in Plauen eine Tankstelle und erbeutete 900 Euro. In Zwickau überfiel er am 25. Dezember desselben Jahres ebenfalls eine Tankstelle und ergatterte 476 Euro.

Im ersten Fall bedrohte er die Kassiererin mit einer Pistole. Vor Gericht bestritt der Gewohnheitsverbrecher die Taten.