Schülerin in Zwickau angesprochen: Richter schickt pädophilen Intensivtäter ins Gefängnis

Zwickau - Auf ihrem Schulweg sprach Mario G. (58) eine Schülerin an - obwohl es dem pädophilen Intensivtäter verboten war, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten. Dafür wurde er bereits zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Weil der Mann nicht in den Knast wollte, legte er Berufung beim Landgericht ein - und bekam wieder eine Abfuhr.

Kinderschänder Mario G. (58) muss erneut hinter Gitter. © Kristin Schmidt

Es war ein perfides Vorgehen: Mario G. sprach am Morgen des 17. Januar 2025 an der Bushaltestelle der Max-Planck-Straße in Zwickau ein Mädchen (14) an - und behauptete laut Landgericht, er sei ein Mitarbeiter des Jugendschutzbundes.

Daraufhin forderte er sie auf, "den Schulbesuch zu unterlassen und ihn zu einer vorgeblichen Veranstaltung wegen Mobbing in der Schule in das Verwaltungszentrum Kopernikusstraße zu begleiten", so das Gericht.



Die 14-Jährige rief jedoch ihre Mutter an. Die Schülerin kann bis heute nicht an die Bushaltestelle gehen - aus Angst, Mario G. wieder zu begegnen.

Der Angeklagte selbst äußerte am Donnerstag, dass er sich wegen alkoholbedingter Aussetzer an den Vorfall nicht mehr erinnern könne.

Er gab an, bereits am frühen Morgen einen Liter Wodka getrunken zu haben.