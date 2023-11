Simson-Fahrer (19) krankenhausreif geprügelt? Zwei Gassi-Geher vor Gericht

Dippoldiswalde - Von wegen gemütliche Gassi-Runde am Abend. Im Juli '22 sollen Hundebesitzer Maren R. (47) und René G. (44) in Kesselsdorf mächtig ausfällig geworden sein. Jetzt ist Prozess gegen beide am Amtsgericht in Dippoldiswalde. Das Paar hat laut Anklage den Simson-Fahrer Tom P. (19) so heftig verprügelt, dass er sogar im Krankenhaus landete. Die medizinisch-technische Assistentin und der Baumaschinist bestreiten.