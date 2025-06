Testament erfunden? Krankenschwester kassiert über halbe Million Euro

Zwickau - Nach dem Tod eines ihrer Patienten soll Krankenschwester Stephanie M. (41) ein Testament erfunden haben, das ihr mehr als eine halbe Million Euro zuspricht . Beim Prozessauftakt am Landgericht Zwickau wies die Angeklagte am Montag alle Schuld von sich - und verstrickte sich in Widersprüche.

Was jetzt kommt, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten: Laut Staatsanwaltschaft soll Stephanie durch das Auffinden von mehreren Kontoauszügen innerhalb der Wohnung ein Testament verfasst und sich selbst als Alleinerbin eingetragen haben.

Das Opfer wurde in der ehemaligen Paracelsus-Klinik betreut. © Sven Gleisberg

Der Plan ging auf: Stephanie erhielt ein Vermögen von 557.000 Euro.

"Wie das in der Anklage steht, ist das so nicht wahr", sagte die Angeklagte vor Gericht. Sie gab an, dass sie das handschriftliche Dokument in der Wohnung des Verstorbenen gefunden hatte.

Zudem sagte sie, dass sie und der Patient sich bereits vor seiner Einlieferung gekannt hatten - sie seien "Freunde" gewesen. Stephanies damaliger Freund soll sie unter Druck gesetzt haben. Gegen ihn wurden jedoch die Ermittlungen eingestellt.

Am 30. Juni geht die Verhandlung weiter.