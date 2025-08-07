Urteil gefallen: Räuber von Schloss Taubenheim müssen in den Knast

Bautzen - Das Landgericht Bautzen schickte jetzt zwei Männer, die das Schloss Taubenheim (Sachsen) ausrauben wollten, in den Knast. Zwei weitere, die bei einem anderen Einbruchsversuch dabei waren, wurden dagegen freigesprochen!

Alin-Florin T. (29) bekam eine Haftstrafe. © Steffen Füssel

Der Reihe nach: Im Januar 2025 durchsuchten maskierte und bewaffnete Einbrecher das Schloss Taubenheim (Sohland an der Spree), hantierten am Tresor.

Zufällig kam eine Mitarbeiterin des Hauses dazu, obendrein sprang die Alarmanlage an. Die Frau wurde gefesselt, die Täter flohen vor der Polizei.

Einer davon, Fabio G. (24, sitzt inzwischen drei Jahre ab), sprang dabei vom Balkon, wurde gefasst. Sein Handy werteten die Fahnder aus, kamen so einem Teil der Bande auf die Spur.

Und bekamen mit, dass Mihai A. (25) und Alin-Florin T. (29) bereits ein weiteres Haus in Wachau im Visier hatten.