Urteil gefallen: Räuber von Schloss Taubenheim müssen in den Knast

Im Januar 2025 brachen mehrere Männer in das Schloss Taubenheim ein - jetzt wurden sie verurteilt.

Von Steffi Suhr

Bautzen - Das Landgericht Bautzen schickte jetzt zwei Männer, die das Schloss Taubenheim (Sachsen) ausrauben wollten, in den Knast. Zwei weitere, die bei einem anderen Einbruchsversuch dabei waren, wurden dagegen freigesprochen!

Alin-Florin T. (29) bekam eine Haftstrafe.
Alin-Florin T. (29) bekam eine Haftstrafe.  © Steffen Füssel

Der Reihe nach: Im Januar 2025 durchsuchten maskierte und bewaffnete Einbrecher das Schloss Taubenheim (Sohland an der Spree), hantierten am Tresor.

Zufällig kam eine Mitarbeiterin des Hauses dazu, obendrein sprang die Alarmanlage an. Die Frau wurde gefesselt, die Täter flohen vor der Polizei.

Einer davon, Fabio G. (24, sitzt inzwischen drei Jahre ab), sprang dabei vom Balkon, wurde gefasst. Sein Handy werteten die Fahnder aus, kamen so einem Teil der Bande auf die Spur.

Und bekamen mit, dass Mihai A. (25) und Alin-Florin T. (29) bereits ein weiteres Haus in Wachau im Visier hatten.

Im Januar suchten Einbrecher Schloss Taubenheim heim.
Im Januar suchten Einbrecher Schloss Taubenheim heim.  © xcitepress/Christian Essler

Mehrere Jahre Knast für Taubenheim-Einbrecher

Gärtner Mihai A. (25) muss hinter Gitter.
Gärtner Mihai A. (25) muss hinter Gitter.  © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

Diesmal hatten sie Ammar S. (28) und Muhamed J. (33) dabei. Das Quartett wurde gefasst, als es am Haus war.

Im Prozess gestanden Mihai und Alin-Florin. Ihr Motiv: Geldnot. Ammar schwieg, Muhamed gab an, dass er von einem Freund "in die Sache reingezogen" wurde.

Mihai muss nun für zwei Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Alin-Florin zwei Jahre und neun Monate. Die beiden anderen wurden freigesprochen.

Denn sie waren nur bei der zweiten Tat dabei, die rechtlich nicht als Einbruchsversuch gilt, weil die Polizei "vor Ort" war.

Titelfoto: Montage: Steffen Füssel, xcitepress/christian essler

