Coup geht schief: Brüder rammen Ladendetektiv von Straße

Dresden - Zwei Brüder auf der Anklagebank! Am Landgericht Dresden müssen sich Jan (46) und Lukas C. (45) verantworten. Laut Anklage haben sie nach einem Diebstahl den Ladendetektiv von der Straße gedrängt.

Jan C. (46, l.) ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Lukas C. (45) sitzt seit dem Vorfall in U-Haft. © Peter Schulze

Demnach kamen der Maurer und der Schreiner aus Tschechien im Herbst 2024 dreimal nach Heidenau, um in einem Elektrofachmarkt zu klauen. Mal verschwanden Smartwatch und Epilierer, mal elektrische Zahnbürsten. Die Beute hatte einen Wert von rund 1000 Euro.

Dabei, so der Staatsanwalt, stand Jan Schmiere, während Lukas die Gegenstände in die Tasche stopfte. Danach stiegen sie in ihren VW Touran und fuhren wieder gen Heimat.

Doch beim dritten Mal ging der Coup schief: Der Ladendetektiv des Shops entdeckte sie sozusagen schon von Weitem - und sie ihn. Prompt drehten die Brüder ab, klauten stattdessen im benachbarten Möbelhaus Bettwäsche für 500 Euro.

Doch als sie erneut im Auto das Weite suchten, bemerkten sie, dass der Detektiv aus dem Elektromarkt ihnen in seinem Auto folgte - und die Polizei rief.