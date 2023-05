Er wollte seine Ehefrau ermorden: 62-Jähriger vor Gericht

Flensburg - Ein 62 Jahre alter Mann muss sich vom heutigen Donnerstag (9.15 Uhr) an wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau vor dem Landgericht Flensburg verantworten.

Der 62-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Der Mann soll am 2. Dezember 2022 in Flensburg in der gemeinsamen Wohnung versucht haben, seine Ehefrau zu erwürgen.

Dafür soll er zunächst ein Nylonseil und später die bloße Hand verwendet haben. Nach heftiger Gegenwehr ist der Frau die Flucht gelungen.

Der Deutsche hat nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht verwinden können, dass sich seine Ehefrau von ihm getrennt und den Umzug in eine andere Wohnung bereits vorbereitet hat, wie das Gericht mitteilte.