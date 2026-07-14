Frau mit Messer erstochen: Jetzt drohen dem Ehemann harte Konsequenzen

Süderbrarup - Wegen Mordes an seiner Ehefrau in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat das Landgericht Flensburg einen 53-Jährigen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.

Am 1. Dezember 2025 wurde eine 48-jährige Frau in Süderbrarup erstochen. © nordpresse mediendienst/Jasper Hentschel

Laut der mündlichen Urteilsbegründung vom Montag ist die I. Große Strafkammer zu der Überzeugung gelangt, dass der Angeklagte seine von ihm getrennt lebende, 48 Jahre alte Ehefrau aus niedrigen Beweggründen getötet habe, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Damit folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte gefordert, den Angeklagten wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren zu verurteilen.

Ein Vertreter der Nebenklage plädierte, den Mann wegen Mordes aus Habgier und aus niedrigen Beweggründen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen.