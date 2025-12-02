Frau mit Messer erstochen: Ehemann unter Verdacht

Nach dem gewaltsamen Tod einer 48-Jährigen in Süderbrarup steht ihr Ehemann im Fokus der Ermittlungen. Am Dienstag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Sönke Dr. Möhl

Süderbrarup - Eine 48 Jahre alte Frau ist in Süderbrarup (Schleswig-Holstein) erstochen worden.

© nordpresse mediendienst/Jasper Hentschel

Polizisten nahmen den 52 Jahre alten Ehemann kurz nach der Tat am Montagabend als Verdächtigen fest.

Bei beiden handelt es sich um türkische Staatsbürger, wie die Polizei mitteilte. Per Notruf waren die Einsatzkräfte zu einer durch ein Messer verletzten Frau in eine Wohnung gerufen worden.

Sie fanden die leblose 48-Jährige mit Stichverletzungen. Eine Reanimation blieb erfolglos. Weitere Menschen waren nach Angaben der Polizei nicht in der Wohnung.

Nach ersten Ermittlungen richtete sich der Verdacht gegen den 52-Jährigen.

Der Beschuldigte soll noch am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg dem Haftrichter des Amtsgerichts vorgeführt werden.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

