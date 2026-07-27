Frau seit über einem Jahr verschwunden: So geht es mit dem angeklagten Ehemann weiter

Noer - Der Ehemann der vermissten 44-Jährigen aus Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bleibt in Untersuchungshaft. Das Landgericht Kiel entschied, den Haftbefehl aufrechtzuerhalten.

Am 21. März wurde Tanja K. P. (44) von ihrem Mann als vermisst gemeldet. © Polizeidirektion Kiel

Die 8. große Strafkammer sehe ebenfalls einen dringenden Tatverdacht, dass er seine Ehefrau getötet habe, teilte das Gericht mit. Der Anwalt des Mannes hatte Haftbeschwerde eingelegt.

Das Amtsgericht Kiel hatte am 22. Juni einen Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag gegen den 50 Jahre alten Ehemann erlassen. Dessen Verteidiger legte am 1. Juli Beschwerde dagegen ein.

Am selben Tag erhob die Kieler Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags gegen den Verdächtigen. Das Kieler Landgericht muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Seit mehr als einem Jahr ist die Frau verschwunden. Nach früheren Angaben der Polizei war die damals 43-Jährige zuletzt am 21. März 2025 zweifelsfrei gesehen worden. Ihr Mann meldete sie als vermisst.

Dass sich die Frau freiwillig abgesetzt hat, schlossen die Ermittler aus.