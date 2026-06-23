Vermisste Frau soll Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein: Polizei nimmt Ehemann fest

Noer - Im Fall der vermissten Frau (44) aus Noer (Schleswig-Holstein) hat die Polizei am Dienstag den Ehemann (50) festgenommen.

Trotz mehrerer Suchaktionen bleibt die Frau (44) bislang verschwunden. © Florian Sprenger

Der 50-Jährige ließ sich laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Kiel gegen 8.30 Uhr in Büdelsdorf widerstandslos festnehmen.

Er soll noch am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Ehemann der vermissten 44-jährigen Frau stand seit Beginn der Ermittlungen unter Tatverdacht. Dieser erhärtete sich nach Auswertung von Datenträgern und langwierigen kriminaltechnischen Untersuchungen.

"Die ermittelten Indizien genügten in einer Gesamtschau, einen dringenden Tatverdacht wegen Totschlags gegen den Mann zu bejahen", heißt es in der Mitteilung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht daher einen Haftbefehl, der nun vollstreckt wurde.

Die Frau wurde zuletzt am 21. März gesichert gesehen. Die Ermittler vermuten, dass sie in der Nacht auf den 22. März einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Der Ehemann hatte seine Frau als vermisst gemeldet.