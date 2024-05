Mord im Regionalzug: Staatsanwältin fordert lebenslang für Messerangriff in Brokstedt

Itzehoe - Mit der Begutachtung von Zugskizzen und der Verlesung von Dokumenten ist der Mordprozess um den tödlichen Angriff im Regionalzug in Brokstedt am Donnerstag vor dem Landgericht Itzehoe fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft forderte am Donnerstag lebenslange Haft für den 34 Jahre alten Angeklagten.