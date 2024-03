14.03.2024 05:45 Mordprozess nach tödlichem Schuss in Heide: Urteil erwartet

Im Mordprozess um einen tödlichen Schuss auf eine 37-Jährige in Heide will das Landgericht Itzehoe am Donnerstag (14 Uhr) das Urteil verkünden.

Itzehoe - Im Mordprozess um einen tödlichen Schuss auf eine 37-Jährige in Heide will das Landgericht Itzehoe am Donnerstag (14 Uhr) das Urteil verkünden. Der Angeklagte (55) soll seine Ehefrau (†37) in Chemnitz vergewaltigt und einige Monate später in Heide ermordet haben. © Marcus Brandt/dpa Die Staatsanwaltschaft hat für den 55 Jahre alten Aserbaidschaner lebenslange Haft wegen Mordes und Vergewaltigung gefordert. Die Verteidigung hat auf fahrlässige Tötung und Vergewaltigung plädiert und hält eine Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten für angemessen. Die Frau war mit dem 13-jährigen Sohn auf einem Fußweg unterwegs, als ein Auto anhielt und ihr in Chemnitz lebender Ehemann ausstieg. In der Folge fiel ein Schuss aus nächster Nähe, der das Opfer tödlich traf. Gerichtsprozesse Schleswig-Holstein Prozess um vorgetäuschten Tod auf der Ostsee: "Aus heutiger Sicht total hirnrissig" Die 37-Jährige war zuvor mit dem Jungen aus der gemeinsamen Wohnung in ein Frauenhaus in Heide geflüchtet. In Chemnitz hatte der Angeklagte seine Frau vergewaltigt, wie er im Lauf der Verhandlung zugab. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war das Motiv für die Tat die Anzeige der Frau gegen ihren Mann gewesen, der eine Trennung nicht akzeptieren wollte. Der Verteidiger brachte die Version ein, der Schuss sei nicht mit Absicht abgefeuert worden. Der Angeklagte sei überzeugt gewesen, dass die Waffe entladen gewesen sei. Beim Zusammentreffen auf dem Bürgersteig habe die Frau gegen die Waffe geschlagen, dabei habe sich der Schuss gelöst.

