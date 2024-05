Bündelung von "Reichsbürger"-Prozessen: Stuttgarter Gericht spricht Machtwort!

Angespannte Stimmung herrschte im Gerichtsaal des Stuttgarter Oberlandesgerichts anlässlich des Prozesses um die mutmaßliche "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß (72). © Bernd Weißbrod/dpa-Pool/dpa

Der Antrag werde abgelehnt, sagte eine Richterin am heutigen Montag in Stuttgart. Mehrere Verteidiger hatten beim Prozessauftakt Ende April gefordert, die drei Prozesse in Stuttgart, Frankfurt am Main und München zu einem Verfahren zusammenzulegen.

Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart müssen sich seit Ende April neun mutmaßliche Mitglieder der Gruppe verantworten, die deren militärischem Arm zugerechnet werden.

Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen und die sogenannte "Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens".

Einer der Angeklagten steht zudem wegen versuchten Mordes vor Gericht. In Frankfurt sind ab dem 21. Mai die mutmaßlichen Rädelsführer, darunter Reuß, angeklagt. In München stehen ab dem 18. Juni die übrigen mutmaßlichen Mitglieder vor Gericht.