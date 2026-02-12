Rechte "Kaiserreichsgruppe": Was einen mutmaßlichen Anhänger anzog

Stuttgart/Freudenstadt - Der Mann hat kein Mitleid mit sich selbst: "Verblendet" sei er gewesen, "fehlgeleitet" auch, als er an Treffen der rechten "Kaiserreichsgruppe" teilnahm und die Umstürzler unterstützte.

Der 41-Jährige muss sich vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verteidigen. © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Überzeugung der Generalstaatsanwaltschaft wusste der Mann aus dem Landkreis Freudenstadt von Februar 2022 an von dem Umsturzvorhaben der Gruppe.

Mitglied sei er zwar nicht gewesen, hieß es zum Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart. Aber der 41-Jährige habe die Ziele der Gruppe geteilt.

So habe der Mann unter anderem ein selbst entworfenes Formular in eine gemeinsame Chatgruppe eingestellt, um Vorschläge für mögliche spätere "Reichskanzler und Reichsverweser" zu sammeln.

Im April 2022 habe er zudem an einem Treffen der Gruppe in Brandenburg teilgenommen. Der Mann ist unter anderem wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt.