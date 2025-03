Erhöhte Sicherheit bei "Reichsbürger"-Prozess: Verlesung von Anklage dauert Stunden

Einer der beiden Angeklagten (3.v.l.) sitzt zwischen seinen Verteidigern. © Michael Reichel/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung, versuchte Nötigung und versuchte Erpressung vor.

Die beiden 54 und 52 Jahre alten Männer, die mit Fuß- und Handfesseln in den Gerichtsaal geführt wurden, wollten mit den Schreiben laut Anklage staatliche Zahlungsverpflichtungen abwehren.

Angeklagt sind mehr als 300 Fälle, in denen die beiden Männer Schreiben an Behörden und Gerichte - insbesondere an das Finanzamt - verfasst haben sollen. Darin sollen sie unter anderem in nötigender Weise zur Datenauskunft, zur Zahlung und sonstigen Handlungen sowie zum Staatsangehörigkeitsnachweis aufgefordert haben.

Die Angeklagten hätten aus einer radikalisierten ideologischen Grundhaltung und aus einem Gewinnstreben heraus gehandelt, sagte Staatsanwalt Benedikt Ballhausen bei der Verlesung der umfangreichen Anklageschrift, die sich über mehrere Stunden hinzog.