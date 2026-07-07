Genehmigung fehlte: Bad Langensalza muss denkmalgeschützte Mauer wieder aufbauen

Bad Langensalza - Die Stadt Bad Langensalza muss nach einem Gerichtsurteil eine abgerissene historische Garnisonsmauer wieder aufbauen.

Ein jahrelanger Rechtsstreit ist beendet: In Bad Langensalza muss die historische Garnisonsmauer wieder aufgebaut werden. (Archivbild) © Simone Rothe

Mit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Weimar endete ein mehrjähriger Rechtsstreit um das historische Gemäuer.

Nach Gerichtsangaben ließ Bad Langensalza einen 97 Meter langen Teilabschnitt einer unter Denkmalschutz stehenden Garnisonsmauer der ehemaligen Reiterkaserne ohne die erforderliche denkmal-rechtliche Genehmigung abreißen.

Der Grund: eine Parkplatzzufahrt. Die Denkmalschutzbehörde verlangte den Wiederaufbau. Der Rechtsstreit ging über zwei Instanzen.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) erklärte den Abriss für rechtswidrig. Der Denkmalschutz für das Gemäuer sei nicht erfolgreich infrage gestellt worden.