Kinderpornografie! Bewährungsstrafe für Priester aus dem Bistum Erfurt

Erfurt/Duderstadt - Ein Priester aus dem Bistum Erfurt ist wegen Besitzes und Weitergabe von Abbildungen, die teilweise den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern darstellen, am Amtsgericht in Duderstadt (Niedersachsen) zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Ein Priester aus dem Bistum Erfurt wurde wegen Kinderpornografie verurteilt. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Das Gericht verhängte zudem eine Zahlung von 3000 Euro an den Kinderschutzbund Göttingen, wie ein Sprecher des Amtsgerichts sagte. Zudem müsse der Mann seine Therapie fortsetzen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Gegenstand der Anklage war demnach der Besitz und die Weitergabe kinder- und jugendpornografischer Inhalte im Zeitraum von 2019 bis 2022.

Nach Angaben des Sprechers wurde der Mann am 24. März dieses Jahres angeklagt, am Dienstag wurde das Urteil gesprochen.

Der Angeklagte und sein Verteidiger verzichteten demnach auf Rechtsmittel. Sofern keine Berufung eingelegt wird, ist das Urteil nach einer Woche rechtskräftig.

Da der Mann in Niedersachsen wohnt, ist das Amtsgericht Duderstadt zuständig, wie der Sprecher sagte.