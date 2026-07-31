Streit auf Familienfeier eskaliert: Wollte er seine Ehefrau anzünden?

Erfurt - Hat ein Mann in Gotha seine Frau absichtlich angezündet – oder war es ein Unfall ? Diese Frage muss das Landgericht Erfurt jetzt in einem Prozess um versuchten Totschlag klären.

Der Angeklagte muss sich vor dem Landgericht Erfurt verantworten. © Annett Gehler/dpa

Zum Prozessauftakt wies der Angeklagte über seinen Verteidiger alle Tatvorwürfe zurück. Die Ehefrau, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftritt, machte zum Prozessauftakt von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht. Was geschah also an dem betreffenden Januarabend dieses Jahres in Gotha?

Laut der Staatsanwaltschaft war das Ehepaar zunächst auf einer Familienfeier in einem Partyraum eines Gothaer Hotels. Dort sei es zu Unstimmigkeiten zwischen den Eheleuten gekommen.

Der 63-Jährige habe dann seine Hose heruntergelassen und sein Genital entblößt, schilderte die Staatsanwältin in der Anklageverlesung. Später sei es zwischen den beiden im Wohnhaus zum Streit gekommen. Die 56-Jährige habe nach langjährigen, wiederholten Übergriffen Angst vor ihrem Mann gehabt. Sie sei daher ins Schlafzimmer gegangen und habe sich ins Bett gelegt.

Der angeklagte Klempner habe aus einer Gartenlaube eine Flasche Grillanzünder geholt, sie damit überschüttet und den Brennspiritus angezündet. Dadurch gerieten die Haare der Frau in Flammen. Sie sei aus dem Haus geflüchtet und habe die Flammen draußen im Schnee ersticken können.

Die Frau habe aufgrund der Verbrennungen später eine Hauttransplantation erhalten und dauerhafte kosmetische Beeinträchtigungen erlitten.