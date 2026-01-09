Steuerprozess gegen Rechtsextremist Tommy Frenck

Meiningen - Im Steuerstrafprozess gegen den Rechtsextremisten Tommy Frenck hat die Vorsitzende Richterin deutlich gemacht, dass sie Zweifel an einer zentralen Angabe des Angeklagten habe.

Tommy Frenck (l.) muss sich vor Gericht verantworten. © Michael Reichel/dpa

Angesichts des großen Engagements Frencks für ein riesiges Rechtsrockkonzert in Themar im Jahr 2017 falle es ihr schwer zu glauben, dass er von dieser Veranstaltung nicht finanziell profitiert habe, sagte die Vorsitzende Richterin, Julia Döllein, am Amtsgericht Meiningen.

Sie verwies etwa auf Chatnachrichten und E-Mails, aus denen hervorgeht, dass Frenck für die Veranstaltung Hotelzimmer reservierte und sich um die Aufstellung der Bühne kümmerte.

In dem Verfahren wirft die Staatsanwaltschaft Mühlhausen Frenck vor, im Jahr 2017 Umsatzsteuer und Gewerbesteuer hinterzogen zu haben, die er eigentlich unter anderem als Veranstalter des Rechtsrockkonzertes hätte abführen müssen.

Das besagte Konzert gilt als das größte Rechtsrockkonzert der deutschen Nachkriegsgeschichte. Damals waren etwa 6000 Rechtsextremisten nach Südthüringen gekommen.