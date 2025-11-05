Vermisste Frau in Holzkiste eingesperrt: Anklage gegen Täter erhoben

Erfurt/Vogelsberg - In Vogelsberg (Landkreis Sömmerda) soll eine 19-Jährige in eine Holzkiste eingesperrt worden sein - nun hat die Staatsanwaltschaft Erfurt Anklage gegen ihre mutmaßlichen Peiniger erhoben.

Die Polizei hatte intensiv nach der Vermissten gesucht und sie auf einem Grundstück in Vogelsberg (Landkreis Sömmerda) gefunden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Ihnen werde gemeinschaftliche Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Der zum Tatzeitpunkt 53-jährige Mann und die drei Jahre ältere Frau seien nach wie vor in Untersuchungshaft, sagte die Sprecherin weiter. Ein Gerichtstermin steht demnach noch nicht fest.

Die junge Frau aus dem Landkreis Nordhausen war am 5. Juli als vermisst gemeldet worden. Die Polizei hatte nach damaligen Angaben sofort die Suche gestartet, da sie auf Medikamente angewiesen war. Bei der Durchsuchung eines Grundstücks in Vogelsberg waren die Beamten dann zwei Tage nach der Vermisstenmeldung auf Hilfeschreie aus einer Scheune aufmerksam geworden.

Die 19-Jährige fanden sie demnach dort in der Kiste. Die Frau war verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.