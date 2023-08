Vorbereitung schwerster Straftaten? Prozess gegen mutmaßliche "Knockout51"-Mitglieder

Die Gruppe soll auch versucht haben, in Eisenach einen "Nazi Kiez" zu schaffen und sich als Ordnungsmacht zu etablieren. (Archivbild) © Martin Wichmann TV/dpa

Als die Polizei im April 2022 zu einem großangelegten Schlag gegen die rechtsextreme Szene in elf Bundesländern ausholte, war ein Schwerpunkt der Aktion das thüringische Eisenach.

Damals wurden vier mutmaßliche Rechtsextremisten festgenommen, sie sitzen seither in Untersuchungshaft. Vor dem Thüringer Oberlandesgericht in Jena beginnt am Montag (21. August) der Prozess gegen die vier Männer, die zwischen 1998 und 2002 geboren wurden.

Der Generalbundesanwalt wirft ihnen vor, Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung "Knockout 51" gewesen zu sein und als solche insbesondere im Raum Eisenach schwere und schwerste Straftaten vorbereitet zu haben.

Nach früheren Angaben des Generalbundesanwalts handelt es sich bei "Knockout 51" nicht nur um eine rechtsextreme Kampfsportgruppe. "Spätestens seit April 2021 erstreckte sich das Ziel der Vereinigung auf die Tötung von Personen der linksextremen Szene", hieß es vor einigen Wochen vom Generalbundesanwalt.