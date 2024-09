Getöteter 18-Jähriger im Wald: Beschuldigtes Ehepaar äußert sich zum Tatvorwurf

In der Nähe dieser Grilhütte bei Altenbuch wurde die Leiche des 18-Jährigen entdeckt. © Ralf Hettler/dpa

"Die beiden Beschuldigten haben sich zu dem Tatvorwurf geäußert und bestreiten diesen", teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mit.



Der 38 Jahre alte Mann und seine 31 Jahre alte Ehefrau, die in einer Flüchtlingsunterkunft in Altenbuch (Landkreis Miltenberg) lebten, waren kurz nach dem Fund der Leiche festgenommen worden. Sie sitzen wegen Totschlagverdachts in Untersuchungshaft.

Passanten hatten das Opfer am 10. August tot auf einem Forstweg bei Altenbuch entdeckt.

Der 18-Jährige, der sich zuvor in Niedersachsen aufgehalten hatte, und die Verdächtigen sind Afghanen. Warum der junge Mann in Unterfranken war, ist bisher unbekannt.