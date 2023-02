In Kapstadt vermisster Nick (22): Aufgrund von Verletzungen nicht mehr erkennbar?

Kapstadt (Südafrika) - Der deutsche Tourist Nick Frischke (22) wurde zuletzt am Dienstag, 14. Februar, gegen 10 Uhr in einem Laden im Hafenviertel von Kapstadt (Victoria & Alfred Waterfront) gesichtet. Seitdem ist der Urlauber aus Döbern in Brandenburg nicht mehr aufzufinden. Nun richtet sich die Familie des Vermissten in großer Sorge an die Öffentlichkeit.