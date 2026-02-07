Jeffrey Epstein: Der Vergewaltiger und sein zwielichtiger Deal mit der US-Justiz

Washington D.C. - Eigentlich hätten die grausamen Machenschaften des Jeffrey Epstein bereits viel früher beendet werden können. Doch im Jahr 2007 schloss der Sexualstraftäter eine zwielichtige Vereinbarung mit der Justiz, die ihm praktisch Immunität gewährte.

Jeffrey Epstein verhinderte aufgrund eines fragwürdigen Deals mit der Staatsanwaltschaft, dass er bereits 2008 wegen Vergewaltigung und Menschenhandels angeklagt werden konnte. (Archivfoto) © ---/AP/dpa

Eine Anzeige aus dem Jahr 2005 brachte den Fall damals ins Rollen: Die Eltern einer 14-Jährigen behaupteten, dass Epstein ihre Tochter für eine Massage bezahlt haben soll.

Im Zuge anschließender Polizeiermittlungen wurde schnell klar, dass sich der Investmentbanker von seinen Assistenten regelmäßig Minderjährige in seine Residenzen in Palm Beach (Florida) oder New York "liefern" ließ, die er im Zuge solcher "Massagen" auf ekelhafte Weise vergewaltigt haben soll.

Angeklagt wurde Epstein von der Staatsanwaltschaft Florida allerdings nur wegen Anstiftung zur Prostitution. Der damalige Polizeichef reagierte empört und schaltete die Bundesbehörde FBI ein, um weiter zu ermitteln und damit möglicherweise das ganze Ausmaß des Missbrauch-Geschwürs um Epstein aufzudecken.

Um zu verhindern, auf Bundesebene wegen Vergewaltigung und Menschenhandel angeklagt und womöglich lebenslang weggesperrt zu werden, schloss Epstein im Jahr 2007 ein "Non-Prosecution Agreement" - eine Vereinbarung über die Nichtverfolgung des Verfahrens - mit der Staatsanwaltschaft von Florida. Das Dokument findet sich ebenfalls in den jüngst vom US-Justizministerium veröffentlichten "Epstein-Files".

Die außergerichtliche Vereinbarung sah vor, dass die Ermittlungen gegen Epstein unter bestimmten Bedingungen eingestellt werden. Etwa sollte sich Epstein im Fall der Anstiftung zur Prostitution schuldig bekennen, dafür mindestens zwei Jahre ins Gefängnis gehen und sich als Sexualstraftäter registrieren lassen.