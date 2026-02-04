Gefängnis-Insassen werden immer kreativer: Wenn der Knastbrief zum Joint wird

Dresden - Kreativ im Knast: Immer häufiger werden Drogen in sächsische Justizvollzugsanstalten geschmuggelt - per Brief oder mithilfe von Drohnen. Jetzt kontert die Justiz die steigenden Zahlen mit Technik und Gesetzesänderungen.

Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (49, CDU). © Steffen Füssel

Briefpapier wird mit sogenannten "neuen psychoaktiven Substanzen" (NPS) - sie sind auch als Designer-Drogen oder Legal Highs bekannt - getränkt, das Papier wird nach Erhalt zerschnitten und kann dann geraucht werden.

Tatsächlich sind die Drogen mit herkömmlichen Methoden nur schwer nachweisbar. Dennoch registrierten die Behörden zwischen 2022 (18 Fälle) und 2025 (237 Fälle) einen erheblichen Anstieg, sagt Justizministerin Constanze Geiert (49, CDU).

Um die Sicherheit in sächsischen Gefängnissen zu erhöhen, wurden moderne Drogenscanner angeschafft. In den Haftanstalten Leipzig und Regis-Breitingen sind sie bereits im Einsatz, für Dresden und Bautzen stehen noch Schulungen aus.

Zudem erhalten die Gefangenen nur noch Kopien ihrer Post, die Originalbriefe erst nach Ende der Haftzeit. Für beide Punkte wurden spezifische Rechtsgrundlagen geschaffen.