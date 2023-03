Leiche steckt kopfüber in Kanalschacht: Opfer soll sich zuvor mit Untermieter gestritten haben

Köln - Im Fall des kopfüber in einem Kanalschacht steckenden Leichnams soll der Tat ein Streit zwischen dem Getöteten (†46) und dem Beschuldigten (40) vorausgegangen sein.

Der Leichnam (†46) war in der Nacht zum vergangenen Sonntag entdeckt worden. © Lars Jäger

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag hatte das Opfer eine Wohnung in Köln-Porz gemietet, der 40 Jahre alte Beschuldigte war sein Untermieter.

Am Samstag gerieten beide offenbar in einen Streit, dessen Ursache unklar ist. Im Verlauf des Streits soll der Beschuldigte dem 46-Jährigen, einem Spanier, schwere Kopfverletzungen zugefügt haben, an denen er schließlich starb.

In der Nacht zum Sonntag legte der Beschuldigte den Erkenntnissen zufolge den Leichnam des Getöteten dann in einen ungefähr einen Kilometer entfernten Gully in Niederkassel ab.

Der deutsche Staatsbürger schwieg zunächst zu den Tatvorwürfen. Er sollte am Montag wegen des dringenden Verdachts des Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden.