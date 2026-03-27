Kugelhagel trifft Taxi: Ermittler schnappen zweiten verdächtigen Schützen

Düsseldorf - Rund drei Monate nach den Schüssen auf einen Taxi-Fahrgast in Düsseldorf haben Ermittler einen weiteren Tatverdächtigen (22) geschnappt.

Am Nachmittag des 31. Dezember 2025 hatten zwei Männer mehrfach auf das Taxi geschossen und einen 40-Jährigen lebensgefährlich verletzt. © Jan Ohmen

Der junge Mann werde nach Aussage der Staatsanwaltschaft dringend verdächtigt, einer von mehreren Schützen zu sein, sagte ein Sprecher der am Freitag.

Der per Haftbefehl gesuchte Mann sei am Mittwoch von Spezialkräften in einer Wohnung in Gelsenkirchen festgenommen worden.

Mittlerweile sei er in einer Justizvollzugsanstalt. In der Wohnung seien eine Schusswaffe sowie ein Sturmgewehr sichergestellt worden.

Ein am 8. Januar verhafteter Verdächtiger soll damaligen Angaben zufolge der Fahrer des Wagens gewesen sein. Diese Annahme werde aktuell nicht mehr aufrechterhalten, schilderte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Gegen diesen Mann werde nun ermittelt wegen Beihilfe zum versuchten Mord.