Kugelhagel trifft Taxi: Ermittler schnappen zweiten verdächtigen Schützen
Von Yuriko Wahl-Immel
Düsseldorf - Rund drei Monate nach den Schüssen auf einen Taxi-Fahrgast in Düsseldorf haben Ermittler einen weiteren Tatverdächtigen (22) geschnappt.
Der junge Mann werde nach Aussage der Staatsanwaltschaft dringend verdächtigt, einer von mehreren Schützen zu sein, sagte ein Sprecher der am Freitag.
Der per Haftbefehl gesuchte Mann sei am Mittwoch von Spezialkräften in einer Wohnung in Gelsenkirchen festgenommen worden.
Mittlerweile sei er in einer Justizvollzugsanstalt. In der Wohnung seien eine Schusswaffe sowie ein Sturmgewehr sichergestellt worden.
Ein am 8. Januar verhafteter Verdächtiger soll damaligen Angaben zufolge der Fahrer des Wagens gewesen sein. Diese Annahme werde aktuell nicht mehr aufrechterhalten, schilderte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Gegen diesen Mann werde nun ermittelt wegen Beihilfe zum versuchten Mord.
Bei dem Opfer handelt es sich nach früheren Angaben um den Neffen eines Drogenbosses, der in den Niederlanden seit vielen Jahren im Gefängnis sitzt. Er soll im Taxi gerade auf dem Rückweg zum Hauptbahnhof gewesen sein, als auf ihn geschossen wurde.
Titelfoto: Jan Ohmen