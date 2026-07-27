Angeblich gefesselt und ohne Kopf: Leiche an Rostocker Ufer entdeckt

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In Rostock wurde am Samstag eine Leiche entdeckt. Der grausige Fund wirft viele Fragen auf. Die Ermittlungen dauern an.

Von Jana Steger

Rostock - Schreckliche Entdeckung in Mecklenburg-Vorpommern: Am vergangenen Samstag wurde in Rostock ein Leichnam entdeckt.

Die Leiche wurde unweit des Warnowufers entdeckt.
Die Leiche wurde unweit des Warnowufers entdeckt.  © Stefan Tretropp

Den Fund bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft nach Angaben von dpa. Viele Fragen sind jedoch noch offen. Zur Identität der toten Person ist bislang nichts bekannt.

Auch zu Geschlecht oder Todesursache liegen bisher noch keine Informationen vor.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll ein Pfandflaschensammler den grauenhaften Fund in einem Gebüsch gemacht haben. Zudem hätte die tote Person nach Reporter-Angaben keinen Kopf mehr gehabt und sei gefesselt gewesen.

Die Staatsanwaltschaft ermittle in alle Richtungen und schließe ein Gewaltverbrechen nicht aus. Weitere Erkenntnisse soll zeitnah die Obduktion des Körpers liefern.

Titelfoto: Stefan Tretropp

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