Angeblich gefesselt und ohne Kopf: Leiche an Rostocker Ufer entdeckt
Rostock - Schreckliche Entdeckung in Mecklenburg-Vorpommern: Am vergangenen Samstag wurde in Rostock ein Leichnam entdeckt.
Den Fund bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft nach Angaben von dpa. Viele Fragen sind jedoch noch offen. Zur Identität der toten Person ist bislang nichts bekannt.
Auch zu Geschlecht oder Todesursache liegen bisher noch keine Informationen vor.
Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll ein Pfandflaschensammler den grauenhaften Fund in einem Gebüsch gemacht haben. Zudem hätte die tote Person nach Reporter-Angaben keinen Kopf mehr gehabt und sei gefesselt gewesen.
Die Staatsanwaltschaft ermittle in alle Richtungen und schließe ein Gewaltverbrechen nicht aus. Weitere Erkenntnisse soll zeitnah die Obduktion des Körpers liefern.
Titelfoto: Stefan Tretropp