Schock an der Ostsee: Badegäste ziehen leblosen Mann aus dem Wasser

Scharbeutz - Ein Badeausflug an die Ostsee endete am Dienstagnachmittag tragisch: Ein 70 Jahre alter Mann ist im Scharbeutzer Ortsteil Haffkrug ( Schleswig-Holstein ) ums Leben gekommen.

Am Dienstagnachmittag kam ein Mann in Scharbeutz beim Baden in der Ostsee ums Leben. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Senior aus der Nähe von Erfurt zunächst an einem unbewachten Strandabschnitt schwimmen gegangen.

Kurze Zeit später bemerkten Rettungsschwimmerinnen aus der Ferne plötzlich etwas, das auf Höhe des unbewachten Hundestrandes im Wasser trieb.

Gleichzeitig fiel ihnen auf, dass unter den Badegästen am Strand Unruhe herrschte. Daraufhin eilten die beiden Frauen zum Ort des Geschehens.

Dort angekommen hatten andere Strandbesucher den Mann bereits aus der Ostsee gezogen. Sofort starteten die Rettungsschwimmerinnen mit Reanimationsmaßnahmen.

Trotz aller Bemühungen kam für den 70-Jährigen jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber an den Einsatzort gebracht worden war, stellte nur noch den Tod des Mannes fest.