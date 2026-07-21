Leiche vor Schwanenwerder entdeckt: Toter identifiziert
Update, 21. Juli 2026, 12.378 Uhr
Wie die Polizei mitteilte, konnte der im Dezember 2023 in der Havel an der Insel Schwanenwerder tot aufgefundene Mann inzwischen identifiziert werden.
Weitere Angaben zur Identität oder den näheren Hintergründen seines Todes machte die Polizei nicht.
Erstmeldung am 6. März 2024, 15.14 Uhr
Berlin - Vor etwa drei Monaten konnte nur noch sein Tod festgestellt werden, doch die Berliner Polizei weiß bis heute nicht, wer da gestorben ist.
Nun hoffen die Beamten mit der Veröffentlichung von Bildern auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Demnach wurde der Unbekannte laut Polizei am 15. Dezember vergangenen Jahres in der Havel an der Insel Schwanenwerder tot aufgefunden. Identifiziert werden konnte der Verstorbene allerdings bis heute nicht.
Die Polizei fragt:
- Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Toten machen?
- Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst?
- Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen?
Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der 030/4664912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache auf internetwache-polizei-berlin.de.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)