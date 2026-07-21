21.07.2026 12:38 Leiche vor Schwanenwerder entdeckt: Toter identifiziert

Mit der Veröffentlichung von Bildern hofft die Berliner Polizei auf Hinweise zu einem bislang nicht identifizierten Toten aus der Havel.

Von Matthias Kuhnert

Wie die Polizei mitteilte, konnte der im Dezember 2023 in der Havel an der Insel Schwanenwerder tot aufgefundene Mann inzwischen identifiziert werden. Weitere Angaben zur Identität oder den näheren Hintergründen seines Todes machte die Polizei nicht.

Erstmeldung am 6. März 2024, 15.14 Uhr

Berlin - Vor etwa drei Monaten konnte nur noch sein Tod festgestellt werden, doch die Berliner Polizei weiß bis heute nicht, wer da gestorben ist.

Der unbekannte Tote wurde Mitte Dezember in der Havel entdeckt. © Polizei Berlin Nun hoffen die Beamten mit der Veröffentlichung von Bildern auf Hinweise aus der Bevölkerung. Demnach wurde der Unbekannte laut Polizei am 15. Dezember vergangenen Jahres in der Havel an der Insel Schwanenwerder tot aufgefunden. Identifiziert werden konnte der Verstorbene allerdings bis heute nicht. Die Polizei fragt: Polizeimeldungen Wohnmobil-Kontrolle an A4: So viele Verstöße stellte die Polizei fest Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Toten machen?



Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst?



Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen?