Mysteriöser Leichenfund im Wald: Kripo will Identität eines jungen Mannes klären
Bad Langensalza - Nach einem mysteriösen Leichenfund in einem Waldstück im Unstrut-Hainich-Kreis laufen die Ermittlungen der Polizei.
Ein Pilzsammler hatte am 14. Juni 2026 in einem Waldgebiet unweit des Baumkronenpfades im Hainich-Wald die menschlichen Überreste eines Mannes entdeckt.
Wie die Polizei nun am 24. Juli berichtet, lag ein nahezu vollständiges Skelett auf dem Waldboden. Augenscheinlich hatte sich die Person auf einen Schlafsack gelegt.
Der Verstorbene war den Angaben nach vollständig angezogen und hatte keine Dokumente dabei. Eine Identifizierung war demnach nicht möglich, teilten die Beamten mit. Laut rechtsmedizinischer Untersuchung handelt es sich um einen Mann Anfang 20. Eine Abfrage des DNA-Musters des Verstorbenen in der einschlägigen Zentraldatei verlief negativ.
Am Fundort der Leiche fanden die Ermittler folgende Gegenstände:
- türkisfarbener Schlafsack (Innenfutterfarbe: Gelb)
- Wanderrucksack "Deuter" (Farbe: Türkis, mit gelben Laschen)
- Tablet-PC, Amazon Fire HD8 der zehnten Generation (Farbe: Türkis)
- mehrere Medikamente
- zwei Zigarettenpackungen
- eine leere Flasche Whiskey
Hat der Mann mit einer Partei sympathisiert?
Bekleidet war der Mann wie folgt:
- anthrazitfarbene wetterfeste Jacke, Marke: "Mammut" (DryTech Premium), weißes Innenfutter, Größe M, mit Kapuze
- schwarze Strickjacke, Baumwolle, Marke "Neutral Certified Responsibility", Größe M, designt in Dänemark, mit Kapuze
- schwarze Chino-Hose, Hersteller "GAP"
- gestreiftes T-Shirt (nahezu vollständig verwittert, Hersteller "Poly", Größe XL)
- schwarze halbhohe Schuhe, Hersteller "Wildling", Größe 43
Die Polizei vermutet, dass der Verstorbene einen Bezug zu der Partei "Piraten" hatte bzw. damit sympathisiert hat, da entsprechende Aufkleber auf der Rückseite des Tablet-PCs gefunden wurden.
Um den bislang mysteriösen Leichenfund und die Identität des Mannes zu klären, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Hinweise nimmt die Kripo Nordhausen unter Tel. 03631/961503 entgegen.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Nordhausen