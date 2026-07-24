Mysteriöser Leichenfund im Wald: Kripo will Identität eines jungen Mannes klären

Bad Langensalza - Nach einem mysteriösen Leichenfund in einem Waldstück im Unstrut-Hainich-Kreis laufen die Ermittlungen der Polizei .

Mit diesen Kleidungsstücken samt Rucksack wurde der Leichnam entdeckt. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Ein Pilzsammler hatte am 14. Juni 2026 in einem Waldgebiet unweit des Baumkronenpfades im Hainich-Wald die menschlichen Überreste eines Mannes entdeckt.

Wie die Polizei nun am 24. Juli berichtet, lag ein nahezu vollständiges Skelett auf dem Waldboden. Augenscheinlich hatte sich die Person auf einen Schlafsack gelegt.

Der Verstorbene war den Angaben nach vollständig angezogen und hatte keine Dokumente dabei. Eine Identifizierung war demnach nicht möglich, teilten die Beamten mit. Laut rechtsmedizinischer Untersuchung handelt es sich um einen Mann Anfang 20. Eine Abfrage des DNA-Musters des Verstorbenen in der einschlägigen Zentraldatei verlief negativ.

Am Fundort der Leiche fanden die Ermittler folgende Gegenstände: