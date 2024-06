26.06.2024 16:41 Anonymer Hinweis: Polizei sucht nach Leiche am Garchinger See

In einem Hinweis an die Polizei ist von einer Leiche bei einem See nördlich von München die Rede. Eine gründliche Suche der Einsatzkräfte beginnt.

Von Marco Schimpfhauser

Garching - Ist im Bereich des Garchinger Sees eine Leiche verborgen? Ein anonymer Hinweis rief am Mittwochnachmittag die Polizei auf den Plan. Ein anonymer Hinweis bei der Polizei sorgte am Mittwoch für einen Sucheinsatz nördlich von München. © vifogra Wie Reporter vor Ort erfuhren, soll es sich um eine E-Mail-Nachricht handeln, die bei den Ordnungshütern eintraf. Seitdem wird das entsprechende Gebiet von Polizei und Feuerwehr abgesucht. Während die Floriansjünger mit Booten auf dem See nach dem potenziellen Leichnam Ausschau halten, ließen die Polizeibeamten unter anderem Drohnen steigen und setzten Wärmebildkameras ein. Polizeimeldungen Explosion erschüttert Solingen! Verdächtiger zündet Brandsatz und verletzt sich tödlich Konkrete Details, wo sich die Leiche befinden soll, waren keine in der Nachricht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Bislang blieb die Suchaktion in dem Gebiet nördlich von München ohne Erfolg. Über mögliche weitere Maßnahmen möchte die Polizei im Laufe des Mittwochs weitere Entscheidungen treffen.

