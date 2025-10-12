Beim Pinkeln ins Wasser gefallen: Mann ertrinkt in der Ruhr
Von Alexandra Kiel
Iserlohn (Märkischer Kreis) - Ein 39 Jahre alter Mann aus Iserlohn ist beim Urinieren in die Ruhr gefallen und ertrunken.
Der Mann befand sich nach Angaben der Polizei am Samstag kurz vor Mitternacht am Ufer des Flusses in Iserlohn in NRW.
Er hatte dort mit drei Freunden gegrillt und gefeiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dann habe er sich ins Wasser erleichtern wollen, sei aber hineingefallen und abgetrieben.
Die Freunde hätten ihn in der Dunkelheit nicht finden und retten können.
Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten die Ruhr mit einer Drohne und einer Wärmebildkamera ab und fanden kurz darauf den toten 39-Jährigen im Wasser. Weitere Ermittlungen zu dem Unglücksfall wurden eingeleitet.
