Beim Pinkeln ins Wasser gefallen: Mann ertrinkt in der Ruhr

Iserlohn (Märkischer Kreis) - Ein 39 Jahre alter Mann aus Iserlohn ist beim Urinieren in die Ruhr gefallen und ertrunken.

Die Einsatzkräfte konnten trotz großangelegter Suchaktion nur noch die Leiche des Mannes bergen. © Alex Talash/dpa

Der Mann befand sich nach Angaben der Polizei am Samstag kurz vor Mitternacht am Ufer des Flusses in Iserlohn in NRW.

Er hatte dort mit drei Freunden gegrillt und gefeiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Dann habe er sich ins Wasser erleichtern wollen, sei aber hineingefallen und abgetrieben.

Die Freunde hätten ihn in der Dunkelheit nicht finden und retten können.