Leichenfund im Odenwald: Mordkommission ermittelt und sucht Zeugen

Odenwald - Ein 30-jähriger Mann galt erst als vermisst, dann wurde seine Leiche gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, eine Mordkommission wurde eingerichtet!

In hessischen Teil des Odenwalds wurde die Leiche eines 30-jährigen Manns gefunden! Die Polizei sucht dringend Zeugen. © 5VISION.NEWS

Der Leichnam wurde am Dienstagnachmittag am Ortsrand von Mümling-Grumbach gefunden, einem Ortsteil von Höchst im Odenwald, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Demnach lag der Tote "in der Nähe des von ihm genutzten Fahrzeugs", wie ein Sprecher erklärte. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin.

"Beim Polizeipräsidium Südhessen wurde bereits am Mittwochmorgen die Mordkommission 'Forest' mit über 30 Beamtinnen und Beamten eingerichtet", hieß es weiter.

Die Fahnder suchen Zeugen, die seit Montagabend im Bereich der Straße "Im Wolfsgrund" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die eventuell mit dem Leichenfund in Verbindung stehen. Hierfür wurde speziell ein Hinweistelefon mit der Nummer 0615196953333 eingerichtet.

Dabei bestehe ausdrücklich auch die Möglichkeit, dass Zeugen sich anonym melden.