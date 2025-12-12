Männer entdecken toten Jugendlichen: Finder geraten ins Visier der Ermittler

Ottobeuren - Nach dem Fund eines toten 16-Jährigen in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) ermittelt die Polizei gegen zwei Männer, die die Leiche vermeintlich in einem Innenhof entdeckt hatten.

Nach dem Fund einer jugendlichen Leiche in Ottobeuren geraten zwei Männer ins Visier der Ermittler. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der Jugendliche nicht am Samstagnachmittag am Fundort starb, sondern einige Stunden zuvor in einer nahe gelegenen Wohnung.

Um dies zu verschleiern, sollen die beiden Männer die Leiche in einem Innenhof der Luitpoldstraße im Bereich des Jugendhauses abgelegt und anschließend den Notruf gewählt haben, teilte die Polizei mit.

Der Rettungsdienst konnte den Angaben zufolge jedoch nur noch den Tod des 16-Jährigen feststellen, wenngleich die Todesursache zunächst unklar blieb.

Für die Kriminalpolizei Memmingen ergaben sich auch keine Anhaltspunkte für einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen, das zum Tod des Jugendlichen geführt hätte. Allerdings entstanden mehrere Ungereimtheiten.