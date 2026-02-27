 3.957

Chemnitz: Toter Mann in Wohnung gefunden, Kripo ermittelt

In Chemnitz ist am Donnerstagabend ein toter Mann in einer Wohnung in der Zwickauer Straße gefunden worden. Er kam offenbar gewaltsam ums Leben.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Leichenfund in Chemnitz! Am Donnerstagabend fand die Polizei in einer Wohnung im Zentrum einen leblosen Mann, der offenbar gewaltsam ums Leben kam.

Die Kripo sicherte Spuren vor Ort.
Kurz vor 22 Uhr suchten Polizisten nach einem Zeugenhinweis eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zwickauer Straße auf.

In einem Raum fanden die Beamten einen leblosen Mann, der offenbar Opfer eines Gewaltdeliktes geworden war.

"Zudem bestätigte ein hinzugerufener Rechtsmediziner den Verdacht des gewaltsamen Todes, sodass ein Tötungsdelikt anzunehmen ist", teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Identität des Opfer ist noch unklar, eine Obduktion ist geplant.

In einer Wohnung in der Zwickauer Straße fand die Polizei am Donnerstagabend einen toten Mann.
Bisher gab es laut Polizei im Zusammenhang mit der Tat keine Festnahmen.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz.

