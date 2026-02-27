Chemnitz: Toter Mann in Wohnung gefunden, Kripo ermittelt

Chemnitz - Leichenfund in Chemnitz ! Am Donnerstagabend fand die Polizei in einer Wohnung im Zentrum einen leblosen Mann, der offenbar gewaltsam ums Leben kam.

Die Kripo sicherte Spuren vor Ort. © Uwe Meinhold

Kurz vor 22 Uhr suchten Polizisten nach einem Zeugenhinweis eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zwickauer Straße auf.

In einem Raum fanden die Beamten einen leblosen Mann, der offenbar Opfer eines Gewaltdeliktes geworden war.

"Zudem bestätigte ein hinzugerufener Rechtsmediziner den Verdacht des gewaltsamen Todes, sodass ein Tötungsdelikt anzunehmen ist", teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Identität des Opfer ist noch unklar, eine Obduktion ist geplant.