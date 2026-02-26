Polizei nennt weitere Details zum Leichenfund in Heusenstamm

Heusenstamm - Nachdem am Mittwochabend in der Ottostraße im Gewerbegebiet von Heusenstamm (Landkreis Offenbach) eine Leiche gefunden wurde, haben nun Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Südosthessen weitere Details zu dem Fall mitgeteilt.

Nach wie vor sind Beamtinnen und Beamte zur Spurensicherung vor Ort. © 5VISION.NEWS

Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen Mann mittleren Alters. Es lägen auch erste Hinweise zu seiner Identität vor, die auf einen möglichen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus Hessen schließen ließen.

Zudem befänden sich am Körper des Toten Spuren, die auf Gewalteinwirkung hindeuteten, weshalb wegen eines Tötungsdelikts ermittelt werde. Eine Obduktion soll nun Klarheit über die genaue Todesursache geben.

Bis in die Nacht seien Beamtinnen und Beamte vor Ort zur Spurensicherung gewesen, die auch am Donnerstag und an den kommenden Tagen andauern werde. Deshalb ist der Bereich um die Fundstelle bis auf Weiteres abgesperrt.

Weiterhin suchen die Ermittler Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 069/8098-1234 entgegengenommen.