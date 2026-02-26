Leiche in Bachlauf entdeckt, Polizei bestätigt traurige Vermutung

Hammoor - Schrecklicher Fund! Nachdem am Mittwochabend in Hammoor ( Kreis Stormarn ) eine 64 Jahre alte Frau als vermisst gemeldet worden war, wurde ihre Leiche am Donnerstagmorgen in einem Bachlauf entdeckt.

Die Feuerwehr barg die Leiche der vermissten Frau aus einem Bachlauf bei Hammoor. © NEWS5 / René Schröder

Nachdem eine Polizeisprecherin am frühen Nachmittag auf TAG24-Nachfrage zunächst erklärt hatte, dass die Identität der Toten noch unklar sei, bestätigten die Beamten in einer Mitteilung am Abend, dass es sich um die Vermisste handelte.

Die ältere Frau war am Mittwoch in den späten Abendstunden als vermisst gemeldet worden, nachdem sie von einem Spaziergang mit zwei Hunden nicht zurückgekehrt war. Sofort setzte die Polizei zahlreiche Maßnahmen durch, um sie zu finden.

Im Laufe des Donnerstagmorgen verdichteten sich die Hinweise, dass die Vermisste sich in einem kleinen Gewässer aufhalten könnte - ein Anwohner hatte einen der beiden Hunde angeleint in der Nähe des Bachlaufs entdeckt.

Dort wurde mit der Unterstützung der Feuerwehr genauer gesucht und schließlich in dem kleinen Bachlauf die Leiche der Frau entdeckt. Die Bergungsmaßnahmen gestalteten sich schwierig und dauerten mehrere Stunden an.