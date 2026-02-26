Tod nach Unfallflucht? Leblose Frau in Wohnung gefunden

Heilbronn - Eine 56-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen leblos in ihrer Wohnung in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) aufgefunden. Nun prüft die Polizei , ob ein möglicher Unfall am Vortag zu ihrem Tod geführt hat.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte fanden eine Leiche vor. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach eigenen Angaben der Frau soll sie zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr im Bereich der Bahnunterführung in der Raiffeisenstraße von einem Auto angefahren worden und gestürzt sein, wie die Verkehrspolizei Weinsberg mitteilte.

Der Fahrer des Wagens hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt einfach fort.

Trotz des Vorfalls setzte die 56-Jährige ihren Weg zu Fuß fort, stürzte jedoch kurz darauf erneut. Zwei bislang unbekannte Passanten wurden auf sie aufmerksam, halfen ihr auf und begleiteten sie bis zu ihrem Ziel in der Körnerstraße.

"Dort berichtete sie von dem Vorfall, soll aber vehement die Verständigung eines Rettungsdienstes oder der Polizei abgelehnt haben", hieß es in einer Mitteilung.

Nachdem sie mit einem Taxi nach Hause gefahren war, entdeckten Angehörige sie am nächsten Morgen leblos in ihrer Wohnung. Ob ein direkter Zusammenhang zwischen dem mutmaßlichen Unfall und ihrem Tod besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.