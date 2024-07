Doppelter Leichenfund im Schwarzwald gibt Rätsel auf

Zwei aufgefundene männliche Leichen beschäftigen die Lahrer Polizei. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am gestrigen Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr wurde die Polizei zu einem Leichenfund in einem Bach in der Industriestraße in Lahr-Langenwinkel gerufen.

Vor Ort bekamen die Beamten eine leblose männliche Person zu Augen, die sich nach ersten Erkenntnissen schon längere Zeit in dem Bach befunden haben muss.

Am Fundort liegende Ausweispapiere legen nahe, dass es sich bei dem Toten um einen 38-jährigen Litauer handelt, der bis zum 25. Juni in der Nähe des Auffindeortes lebte.

Der Mann wurde Anfang Juli als vermisst gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Leichnam geborgen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine, weshalb die Polizei von einem Unglücksfall ausgeht.