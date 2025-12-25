Drama an Weihnachten: Frau ertrinkt in Gartenteich

St. Augustin/Siegburg - Drama am 1. Weihnachtstag: In St. Augustin-Buisdorf ist eine Frau (48) verstorben, nachdem sie offenbar in einen Gartenteich gestürzt ist.

Die Frau konnte nur noch tot geborgen werden. © 7aktuell.de

Wie die zuständige Polizeibehörde aus Siegburg auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, wurde die 48-jährige Pflegekraft, die in einem Einfamilienhaus Einfamilienhauses am Rosenweg im Einsatz gewesen sein soll, vor Ort tot aufgefunden.

Die Umstände sowie die Todesursache sind noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.