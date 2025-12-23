Er lag monatelang tot auf einem Hochsitz: Identität um rätselhaften Toten geklärt!
Kassel - Das Rätsel um einen im Juli 2025 auf einem Jagdhochsitz im nordhessischen Landkreis Kassel entdeckten männlichen Leichnam konnte jetzt gelöst werden.
Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 29 Jahre alten, aus der Ukraine stammenden, alleinstehenden Mann. Bis zu seinem Verschwinden im Sommer 2024 hatte er sich im näheren Umfeld seines späteren Fundortes bewegt.
Mit einem Bild seines digital rekonstruierten Gesichts sowie Fotos der mit der Leiche gefundenen Kleidungsstücke hatte sich die Polizei Anfang November an die Bevölkerung gewandt und um Unterstützung bei der Ermittlung der Identität des Mannes gebeten.
Zahlreiche Hinweise seien daraufhin aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Einer dieser Hinweise habe dann schließlich auf die Spur des Ukrainers geführt.
Durch weitere Ermittlungen bei den Angehörigen des Mannes habe seine Identität mittlerweile zweifelsfrei geklärt werden können.
Zwei Spaziergänger fanden die sterblichen Überreste auf dem Hochsitz
Zwei Spaziergänger hatten die sterblichen Überreste des Mannes am 5. Juli 2025 auf dem Hochsitz an der K112 zwischen den Ortschaften Bad Emstal-Merxhausen und Naumburg-Elbenberg gefunden.
Die anschließende Obduktion hatte ergeben, dass keinerlei Fremdverschulden bei seinem Tod vorgelegen habe.
Trotz umfangreicher Ermittlungen hatte die Identität des Mannes aber zunächst nicht geklärt werden können, weshalb sich die Polizei schließlich im November mit der Gesichtsrekonstruktion und den Fotos der Bekleidung an die Öffentlichkeit wandte.
Erstmeldung am 6. November um 17.38 Uhr; Update am 23. Dezember um 12.20 Uhr.
Titelfoto: Bild-Montage: Friso Gentsch/Polizeipräsidium Nordhessen