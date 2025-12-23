Er lag monatelang tot auf einem Hochsitz: Identität um rätselhaften Toten geklärt!

Kassel - Das Rätsel um einen im Juli 2025 auf einem Jagdhochsitz im nordhessischen Landkreis Kassel entdeckten männlichen Leichnam konnte jetzt gelöst werden.

Unter anderem ließ die Polizei digital eine Rekonstruktion des Gesichts des Verstorbenen erstellen, mit der die Öffentlichkeit um Hinweise gebeten wurde. © Bild-Montage: Friso Gentsch/Polizeipräsidium Nordhessen

Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 29 Jahre alten, aus der Ukraine stammenden, alleinstehenden Mann. Bis zu seinem Verschwinden im Sommer 2024 hatte er sich im näheren Umfeld seines späteren Fundortes bewegt.

Mit einem Bild seines digital rekonstruierten Gesichts sowie Fotos der mit der Leiche gefundenen Kleidungsstücke hatte sich die Polizei Anfang November an die Bevölkerung gewandt und um Unterstützung bei der Ermittlung der Identität des Mannes gebeten.

Zahlreiche Hinweise seien daraufhin aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Einer dieser Hinweise habe dann schließlich auf die Spur des Ukrainers geführt.

Durch weitere Ermittlungen bei den Angehörigen des Mannes habe seine Identität mittlerweile zweifelsfrei geklärt werden können.