Wohnung brennt lichterloh: Einsatzkräfte finden Leiche

Trossingen - Bei einem Gebäudebrand in Trossingen (Kreis Tuttlingen) wurde eine Leiche gefunden.

Feuerwehrleute waren den ganzen Dienstagmorgen mit dem Löschen des Brandes beschäftigt. © Christian Klemm/onw-images/dpa

Das Feuer brach laut Polizeiangaben gegen 3.34 Uhr in einem Gebäude an einer Landstraße aus.

Laut Feuerwehr stand die Wohnung nach Ankunft der Einsatzkräfte in Vollbrand. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über.

Im Verlauf des Einsatzes fanden die Einsatzkräfte die leblose Person in dem Gebäude, wie die Polizei Konstanz auf Nachfrage mitteilte.

Weitere Angaben zur Identität der Person lagen zunächst nicht vor.