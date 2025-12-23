Wohnung brennt lichterloh: Einsatzkräfte finden Leiche
Von Tizian Gerbing und Karolin Wiltgrupp
Trossingen - Bei einem Gebäudebrand in Trossingen (Kreis Tuttlingen) wurde eine Leiche gefunden.
Das Feuer brach laut Polizeiangaben gegen 3.34 Uhr in einem Gebäude an einer Landstraße aus.
Laut Feuerwehr stand die Wohnung nach Ankunft der Einsatzkräfte in Vollbrand. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über.
Im Verlauf des Einsatzes fanden die Einsatzkräfte die leblose Person in dem Gebäude, wie die Polizei Konstanz auf Nachfrage mitteilte.
Weitere Angaben zur Identität der Person lagen zunächst nicht vor.
Feuerwehreinsatz in Trossingen: Ermittlungen dauern an
Die Landstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Zur Brandursache sowie zu den Umständen des Todes machte die Polizei zunächst keine Angaben.
Die Ermittlungen dauern an.
