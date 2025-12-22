Vermisster Radfahrer tot aufgefunden: Polizei entdeckt Leiche bei leerstehendem Anwesen

Stubenberg - In Niederbayern machte sich ein Mann am Sonntagabend mit seinem Fahrrad auf den Heimweg. Montagnacht fanden Polizisten seine Leiche .

Polizisten fanden den toten Radfahrer. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der Radfahrer befand sich in einer privaten Hütte in Stubenberg, bevor er seinen Rückweg antrat, so die Polizei.

Nachdem er nicht zu Hause angekommen war, verständigten Angehörige die Polizei. Die suchten mithilfe von Drohnen und einem Diensthund nach dem Vermissten.

Gegen 0.30 Uhr am Montag fanden sie den Mann tot bei einem verlassenen Anwesen im Landkreis Rottal-Inn.

Das landwirtschaftliche Anwesen steht seit mehreren Jahren leer, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ein hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod des Radfahrers feststellen.