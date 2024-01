20.01.2024 21:12 1.660 Einen Tag nach Karnevalssitzung: Passanten machen schreckliche Entdeckung

In Hochheim am Main (Hessen) wurde am Samstagmorgen die Leiche einer 41-jährigen Frau in einem Feld entdeckt.

Von Angelo Cali

Hochheim am Main - Tragischer Fund am heutigen Samstagmorgen in Westhessen. Dort wurde die Leiche einer Frau entdeckt. Zuvor wurde sie nach der Teilnahme an einer Karnevalssitzung als vermisst gemeldet. Wurde sie etwa das Opfer eines Verbrechens? Die Leiche der 41-Jährigen wurde in unmittelbarer Nähe der Turnhalle entdeckt, in der abends zuvor die Karnevalssitzung stattfand. (Symbolfoto) © 123RF/andrei310 Über die traurige Entdeckung informierte ein Sprecher der Polizeidirektion Main-Taunus. Dem Bericht zufolge hatten Passanten den Leichnam der 41 Jahre alten Frau gegen 8.35 Uhr in einem Feld in Hochheim am Main (Main-Taunus-Kreis) entdeckt. Umgehend alarmierten die schockierten Finder die Ordnungshüter, die sich sofort auf den Weg zum Fundort unweit einer Turnhalle in der Massenheimer Landstraße machten. Besonders schrecklich: Am vorangegangenen Abend hatte dort noch eine Karnevalssitzung stattgefunden. An dieser hatte die 41-jährige Verstorbene allem Anschein nach teilgenommen. Danach kam sie aber nicht mehr nach Hause und wurde als vermisst gemeldet. Zwar wurden zeitgleich auch Rettungskräfte hinzu beordert. Diese konnten traurigerweise aber lediglich den Tod der Frau bestätigen. Polizeimeldungen Toter Mann liegt auf A3, in seiner Wohnung entdeckt die Polizei Grausiges In der Folge übernahmen die zuständige Kriminalpolizei sowie die Spezialisten der Spurensicherung die weiteren Ermittlungen. Dazu wurde der Bereich rund um den Fundort weiträumig abgesperrt. Für die Finder sowie die ebenfalls erschienen Angehörigen standen zudem Seelsorger bereit. Noch am heutigen Samstag wurde zudem schnellstmöglich eine Obduktion der Leiche durchgeführt. Leiche von 41-Jähriger nach in Feld entdeckt: Obduktion liefert keine Hinweise auf Gewalteinwirkung Diese sollte Aufschluss darüber geben, ob die 41-Jährige einem möglichen Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Jedoch konnte diese Vermutung durch die Obduktion aus der Welt geschafft werden. Vielmehr geht man seitens der Ermittler von einem schrecklichen Unglück aus, an dem unter Umständen die vorherrschenden Temperaturen ihren Anteil hatten.

