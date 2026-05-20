Nach Leichenfund im Kreis Karlsruhe: Hinweise auf gewaltsamen Tod von Mutter und Sohn
Oberhausen-Rheinhausen - Nach dem Fund zweier Leichen in einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) gab die Polizei nun neue Erkenntnisse bekannt.
Nach aktuellen Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft starben die 61-jährige Frau und ihr 41 Jahre alter Sohn einen gewaltsamen Tod. Ein Verbrechen durch Dritte schließen die Ermittler jedoch derzeit aus.
Der Fall hatte am Dienstagmorgen in der Beethovenstraße für einen Großeinsatz gesorgt, nachdem eine Zeugin die beiden Toten leblos in der Wohnung entdeckt hatte.
Um den exakten Ablauf des Tatgeschehens und die genaue Todesursache der beiden Verstorbenen zweifelsfrei zu klären, hat das Amtsgericht Karlsruhe auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.
Die Hintergründe des Vorfalls sowie das Motiv liegen derzeit noch im Dunkeln. Die Kripo Bruchsal führt die weiteren Ermittlungen.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa